«Независимость и свобода — главные ценности нашего общества, достигнутые через многовековую борьбу наших дедов и отцов», — сказал сегодня президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на центральной площади Ала-Тоо в рамках празднования Дня независимости.

Он поздравил кыргызстанцев с праздником. Глава государства отметил, что «свобода — великое достояние, выстраданное кровью наших предков, передаваемое из поколения в поколение».

«На долю современного поколения выпало огромное счастье жить и трудиться в независимой стране, которая получила суверенность 28 лет назад. Поэтому сегодняшняя независимость — это не только наше достижение. Это досталось нам кровью наших предков, ценой слез матерей. Независимость — результат многовековой борьбы многих поколений. Независимость — наследие, доставшееся нам от предков, которое мы обязаны беречь, как зеницу ока, и передать следующим поколениям», — подчеркнул он.

История констатирует: когда в обществе царили согласие и единство, мы становились сильным и процветающим государством. И, наоборот, отсутствие единства и согласия приводило к многочисленным лишениям, утрате государственности и свободы. Сооронбай Жээнбеков

Президент заметил, что «только народ является истинным носителем власти, независимости и государства».

«Мы обязаны сохранить и передать подрастающему поколению не только свободу, независимость и государственность, выстраданные нашими предками, но и развитое государство, цветущую землю, здоровое, образованное и современное общество. Начатые реформы, утратившие темпы по политическим причинам, будут возобновлены и усилены», — добавил он.

Прекратив чрезмерную политизированность, обязаны обеспечить эффективное решение актуальных экономических и социальных вопросов. Стремиться к совместному созидательному труду. Сооронбай Жээнбеков

Президент заявил, что «для достижения намеченных целей, как воздух, необходимо, чтобы власть работала добросовестно и прозрачно». «К сожалению, за четверть века коррупция в ветвях власти превратилась в проблему на уровне национальной трагедии. Власть превратилась в источник обогащения, а не справедливого управления республикой и служения народу. Мы обязаны укреплять прозрачную работу власти, честно служить народу», — сказал он.

Власть не может требовать честности от других, не будучи чистой сама. Поэтому я еще раз перед своим народом подчеркну, что буду честно и безупречно выполнять свои обязанности. Сооронбай Жээнбеков

«Нам, как воздух и вода, нужны две «вещи» — монолитное единство народа и безупречная нравственность государственного руководства и служащих. Сегодня, в этот великий день нашей государственности, призываю всех соотечественников, все политические силы объединиться вокруг главной задачи — построить процветающий Кыргызстан», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что «внешняя политика, как и прежде, будет прагматичной, исходящей из национальных интересов». «Будем развивать сотрудничество с соседними странами, с нашими партнерами по ЕврАзЭС, ШОС, ОДКБ. Будем углублять дипломатические отношения как с государствами Запада, так и со странами Востока. Мы единый народ с общей судьбой и общим будущим», — заключил Сооронбай Жээнбеков.