Премьер-министр Кыргызстана упрекнул полпредов в оторванности от населения

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с полномочными представителями правительства в областях Кыргызстана и потребовал усилить работу по развитию регионов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, премьер обратил внимание руководителей областей на важность усиления работы по привлечению инвестиций, запуску новых производств, созданию рабочих мест, решению социальных вопросов, развитию ирригации и обеспечению населения чистой питьевой водой.

Мы видим, что часто полпреды не исполняют в должной степени свои обязанности, не проявляют инициативу, не проводят информационно-разъяснительную работу среди населения. Мухаммедкалый Абылгазиев

«Часто наши граждане в регионах остаются без должного внимания со стороны местных властей в решении актуальных проблем. В отдельных случаях отсутствует взаимодействие между полномочным представителем, мэрами, акимами. Такого не должно быть», — отметил он.

«Кто должен поднимать самые актуальные проблемы регионов? Не нужно ждать, пока вам укажут на эти проблемы. Все полномочия у вас есть. Правительство реализует комплекс мер по развитию регионов: за последние годы построено и строится рекордное количество социальных объектов, реализуются инфраструктурные проекты, выделяются значительные средства для льготного кредитования, запускаются производства. И в этой масштабной работе огромное значение имеют ваши инициативы», — сказал глава кабмина.

Он подчеркнул важность эффективного взаимодействия полномочных представителей правительства и финансовых институтов, таких как Российско-Кыргызский фонд развития, ОАО «Гарантийный фонд», ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк».

Мухаммедкалый Абылгазиев поручил активизировать работу по продвижению законопроекта, направленного на усиление полномочий акимов районов, и усилить разъяснительные мероприятия среди граждан.