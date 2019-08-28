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Власть

В школы республики распределили 1,5 тысячи выпускников вузов

В школы республики распределили 1 тысячу 541 выпускника бюджетных отделений вузов. Об этом на совещании в правительстве сообщила министр образования Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, комплектации учебных заведений педагогическими кадрами уделяют большое внимание. «Выпускники получили направления, будем мониторить, где и каких преподавателей не хватает», — сказала она.

Гульмира Кудайбердиева добавила, что остро стоит кадровый вопрос в русскоязычных школах в регионах. По этому вопросу ведомство работает с Российской Федерацией. «Достигнута договоренность, что российская сторона предоставит 17 педагогов», — отметила она.

Еще одна проблема — обеспечение кадрами школ в приграничных районах.
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