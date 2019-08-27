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Власть

ГИБДД отказалась штрафовать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема

Фото ТАСС. Владимир Путин на мотоцикле в Севастополе

ГИБДД по Севастополю не будет штрафовать президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом говорится в ответе на запрос юриста из Владивостока Максима Чихунова, сообщила Meduza.

Правила дорожного движения, заявили в управлении ГИБДД по Севастополю, не распространяются на протокольные мероприятия, «поскольку во время их проведения дорожное движение полностью снимается (запрещается)».

Максим Чихунов обратился в ГИБДД и Генпрокуратуру после того, как Владимир Путин 10 августа во время байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе проехал на мотоцикле «Урал» без шлема.

Кстати, в мае 2018 года Владимир Путин проехал по открывшемуся Крымскому мосту на «КамАЗе», не пристегнувшись ремнем безопасности. Тогда ФСО заявила, что Правила дорожного движения не нарушены, так как президент ехал по мосту до его официального открытия, когда мост «не являлся дорогой общего пользования».
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