Коррупция во властных эшелонах страны стала главной национальной проблемой

За четверть века коррупция во властных эшелонах Кыргызстана стала главной национальной проблемой. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области, сообщила его пресс-служба.

«Государственная служба не предназначена для личного обогащения, — подчеркнул он. — Большое число тех, кто стремится к власти не для развития страны, а для накопления богатств. Они превратили власть в инструмент обогащения и бизнес».

Президент добавил, что предприниматели, пришедшие на государственную службу, должны полностью менять мышление.

Во власть должны приходить люди без корыстных интересов, не для обогащения, желающие честно служить и пользоваться почетом среди народа. Сооронбай Жээнбеков

«Мы должны поддерживать тех, кто свято дорожит репутацией. Борьба с коррупцией будет продолжена», — отметил глава государства.

«Цифровизация откроет новые возможности для наших граждан. Будет исключен человеческий фактор при предоставлении государственных услуг, это позволит искоренить коррупционные элементы», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что также принимаются меры по снижению контрафактной продукции через маркировку товаров, сокращению теневой экономики и увеличению поступлений в бюджет через фискализацию налоговых процедур.

«Благодаря этим инструментам возможно искоренить коррупцию. Борьба с ней на данный момент продвигается благодаря только силе и контролю. Большие успехи возможны только с поддержкой всего народа. С этой целью принят закон о защите граждан, заявивших о коррупции», — отметил президент Сооронбай Жээнбеков.