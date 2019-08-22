Сооронбай Жээнбеков рассказал жителям Ак-Талинского района о реформах в стране

Сооронбай Жээнбеков в рамках двухдневной рабочей поездки в Нарынскую область провел встречу с жителями Ак-Талинского района. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, глава государства отметил большой потенциал района.

Президент рассказал акталинцам о мероприятиях, которые проводятся в рамках развития регионов по всей республике. Это создание благоприятных условий для бизнеса на местах, в сельской местности — освобождение от налогов или их сокращение, строительство новых лабораторий по сертификации продукции, льготное кредитование, развитие производства и экспорта экологически чистой продукции, реформы в сфере здравоохранения, образования, спорта, судебно-правовая реформа и борьба с коррупцией.

Особо президент отметил работу по цифровизации страны и переводу государственных услуг в электронный формат, а также о мероприятиях во внешней политике.

Сооронбай Жээнбеков подробно остановился на ходе реализации национальных проектов по ирригации и обеспечению чистой водой, отметив, что эти направления были одними из главных предвыборных обещаний в его президентской кампании.