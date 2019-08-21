Дональд Трамп отменил визит в Данию из-за отказа продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отменил государственный визит в Данию после того, как премьер-министр страны заявил, что Гренландия не продается. Об этом сообщила ВВС.

Президент США запланировал визит на 2 сентября по приглашению королевы Дании Маргрете II. На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что Штаты заинтересованы в покупке Гренландии, автономной территории Дании.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал предложение «абсурдным» и выразил надежду, что это была шутка.

Объявляя об отмене своего визита, Дональд Трамп написал в Twitter: «Дания — очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксена, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я откладываю нашу встречу».

Представитель Белого дома подтвердил, что визит президента отменили.

Президент ранее подтвердил сообщения, что он заинтересован в покупке Гренландии. «По сути, это крупная сделка с недвижимостью», — сказал он.

Фото REUTERS. Гренландия является автономной датской территорией между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном

Гренландия — самый большой остров в мире. Это автономная датская территория, расположенная между Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном. Население около 56 тысяч человек сосредоточено у береговой линии. Почти 90 процентов составляют коренные гренландские инуиты. У острова ограниченное самоуправление и собственный парламент.

Более 80 процентов острова покрыто ледяной шапкой, которая, как опасается, тает из-за глобального потепления. Таяние льда увеличило доступ к минеральным ресурсам острова.

Дональд Трамп проявил интерес к Гренландии отчасти из-за ее природных ресурсов, таких как уголь, цинк, медь и железная руда.