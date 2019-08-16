Премьер надеется, что бизнес-омбудсмен повысит доверие инвестора к правительству

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с вновь избранным бизнес-омбудсменом Робином Орд-Смитом.

Глава правительства отметил большой опыт работы бывшего посла Великобритании в КР и оценил это как позитивный сигнал для бизнес-сообщества и иностранных инвесторов.

«Зачастую предприниматели в стране чувствуют себя незащищенными, от бизнеса поступает много обращений по поводу непрозрачных механизмов регулирования предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством. Одним из действенных механизмов в международной практике является внедрение института бизнес-омбудсмена. Я выражаю надежду, что назначение бизнес-омбудсмена и запуск данного института повысят доверие граждан и бизнес-сообщества к правительству и государственным органам, будут содействовать прозрачности деятельности государственных органов с целью предотвращения коррупционных деяний и других нарушений прав и законных интересов бизнеса», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр отметил важность скорейшей подготовки качественного и всеобъемлющего законопроекта «О бизнес-омбудсмене» для повышения эффективности и укрепления деятельности данной организации.