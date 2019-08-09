Премьер-министры ЕАЭС в Чолпон-Ате. Подписано 12 документов

В Чолпон-Ате завершилось заседание Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина Кыргызстана.

По его данным, мероприятие проходило в культурном центре «Рух Ордо». Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поприветствовал участников заседания на побережье озера Иссык-Куль и поздравил с юбилейным для интеграционного объединения годом в связи с пятилетием подписания договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летием идеи евразийской интеграции.

«Евразийская интеграция была и остается приоритетным направлением внешнеэкономической политики республики. Принятое на площадке ЕАЭС в этом году решение по признанию эквивалентности системы ветеринарного контроля КР придало возможность и дополнительный стимул в развитии торгово-экономических отношений», — подчеркнул он.

При этом глава правительства считает, что ЕАЭС состоялся как полноценное и быстроразвивающееся интеграционное объединение.

За пять лет функционирования Евразийского экономического союза заметны ощутимые результаты системной работы всех государств — членов организации. Мухаммедкалый Абылгазиев

«В первые годы интеграции страны определили вектор в сторону наращивания экономического и торгового потенциала союза, а прошлые годы можно охарактеризовать прорывным в области укрепления позиций объединения на международной арене. Об этом свидетельствуют действующая зона свободной торговли с Вьетнамом, подписанные соглашения с Ираном и Китаем и продолжающиеся активные переговоры с Сингапуром, Индией, Египтом, Сербией и Израилем», — сказал он.

Глава кабинета министров отметил, что одной из основных целей союза является стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, что обязывает нас воздерживаться от мер, способных негативно отразиться на достижении целей ЕАЭС.

«Негативное влияние внешних факторов наряду с барьерами внутри союза продолжает «размывать» эффект чистого воздействия интеграции. К сожалению, несмотря на приоритетность и незыблемость основных принципов, на внутреннем рынке объединения до сих пор существуют барьеры и ограничения. В связи с этим считаем необходимым принять исчерпывающие меры по их устранению, а также наделению комиссии расширенными полномочиями по справедливому и оперативному решению спорных вопросов в целях полноценного функционирования союза без барьеров, изъятий и ограничений», — заметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Кроме того, он пригласил участников заседания на IV Международный форум «Евразийская неделя — 2019», который пройдет с 25 по 27 сентября в Бишкеке, и международный фестиваль классической и джазовой музыки Tengri Music Festival, который состоится в эти выходные в культурном центре «Рух Ордо».

Фото пресс-службы правительства. Премьер-министры стран ЕАЭС провели заседание в Чолпон-Ате

По итогам заседания Евразийского межправительственного совета главы правительств стран — участниц ЕАЭС подписано 12 документов:

1. Поручение об опыте создания наднациональных компаний в рамках мировых интеграционных объединений и подходах по формированию «евразийских компаний».

2. Поручение о применении решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 2018 года.

3. Распоряжение о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов Евразийского экономического союза.

4. Распоряжение о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран — участниц ЕАЭС в 2018 году.

5. Решение о концепции трансграничного информационного взаимодействия.

6. Решение о паспорте проекта «Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий».

7. Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза.

8. Распоряжение о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения государств — членов Евразийского экономического союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019- 2020 годы.

9. Протокол о внесении изменений в договор об Объединенной коллегии таможенных служб стран — участниц Таможенного союза от 22 июня 2011 года.

10. Распоряжение о результатах ревизий финансово-хозяйственной деятельности суда Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии (ДСП).

11. Распоряжение о представлении Высшему евразийскому экономическому совету кандидатуры члена коллегии Евразийской экономической комиссии.

12. Распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.