Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 августа

В Кыргызстане за неделю произошла одна кадровая перестановка.
Алтынбек Торутаев назначен председателем Государственной таможенной службы КР.
Алмаз Онолбеков снят с должности. Он написал заявление по собственному желанию.
Алмаз Онолбеков признан одним из самых неэффективных руководителей госоргана по итогам 2018 года. Национальный деловой клуб вручил ему соответствующие звание и награду. Онолбеков оказался в тройке худших чиновников.
Алтынбек Торутаев родился 26 июля 1977-го. Окончил Чуйский университет по специальности «налоговое дело», магистратуру Кыргызского национального университета по специальности «финансы и кредит».
Трудовую деятельность начал инспектором отдела контроля за сбором налогов и платежей Государственной налоговой инспекции по Ошу.
2003-2006 — ведущий специалист управления отраслевой политики, отдела обрабатывающей промышленности Министерства экономического развития, промышленности и торговли КР;
2006-2007 — ведущий специалист управления политики формирования государственных доходов Министерства финансов КР;
2007-2010 — старший инспектор управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета КР;
2010-2011 — главный инспектор управления таможенных платежей Государственной таможенной службы КР;
2011-2014 — заместитель начальника управления таможенных платежей ГТС;
2014-2015 — заместитель начальника Юго-Западной таможни ГТС;
2015-2016 — начальник таможни «Ош»;
2016-2017 — первый заместитель председателя ГТС;
2017-2018 — начальник управления таможенных платежей ГТС;
2018-2019 — заместитель председателя ГТС.
О кадровых перестановках с 29 июля по 2 августа читайте здесь.