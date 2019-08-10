10:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 августа

В Кыргызстане за неделю произошла одна кадровая перестановка.

Алтынбек Торутаев назначен председателем Государственной таможенной службы КР.

пресс-службы ГТС
Фото пресс-службы ГТС. Алтынбек Торутаев

Алмаз Онолбеков снят с должности. Он написал заявление по собственному желанию.

Алмаз Онолбеков признан одним из самых неэффективных руководителей госоргана по итогам 2018 года. Национальный деловой клуб вручил ему соответствующие звание и награду. Онолбеков оказался в тройке худших чиновников.

Алтынбек Торутаев родился 26 июля 1977-го. Окончил Чуйский университет по специальности «налоговое дело», магистратуру Кыргызского национального университета по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал инспектором отдела контроля за сбором налогов и платежей Государственной налоговой инспекции по Ошу.

2003-2006 — ведущий специалист управления отраслевой политики, отдела обрабатывающей промышленности Министерства экономического развития, промышленности и торговли КР;
2006-2007 — ведущий специалист управления политики формирования государственных доходов Министерства финансов КР;
2007-2010 — старший инспектор управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета КР;
2010-2011 — главный инспектор управления таможенных платежей Государственной таможенной службы КР;
2011-2014 — заместитель начальника управления таможенных платежей ГТС;
2014-2015 — заместитель начальника Юго-Западной таможни ГТС;
2015-2016 — начальник таможни «Ош»;
2016-2017 — первый заместитель председателя ГТС;
2017-2018 — начальник управления таможенных платежей ГТС;
2018-2019 — заместитель председателя ГТС.

О кадровых перестановках с 29 июля по 2 августа читайте здесь.
Ссылка:
просмотров: 4461
Версия для печати
Популярные новости
Ситуация с&nbsp;Атамбаевым. Итоги Совета безопасности Ситуация с Атамбаевым. Итоги Совета безопасности
Дмитрий Медведев: Кыргызстан исчерпал лимит на&nbsp;революции Дмитрий Медведев: Кыргызстан исчерпал лимит на революции
Роза Отунбаева считает, что в&nbsp;столкновениях виноват Алмазбек Атамбаев Роза Отунбаева считает, что в столкновениях виноват Алмазбек Атамбаев
Ни&nbsp;премьер-министр, ни&nbsp;МВД не&nbsp;знают о&nbsp;втором штурме в&nbsp;Кой-Таше Ни премьер-министр, ни МВД не знают о втором штурме в Кой-Таше
Бизнес
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров
Новые магазины O!Store и&nbsp;СКИДКИ на&nbsp;аксессуары для мобильных! Новые магазины O!Store и СКИДКИ на аксессуары для мобильных!
MegaCom поддержал чемпионат мира по&nbsp;бильярду в&nbsp;дисциплине &laquo;свободная пирамида&raquo; MegaCom поддержал чемпионат мира по бильярду в дисциплине «свободная пирамида»
Официальное опровержение&nbsp;О! в&nbsp;ответ на&nbsp;заявление MegaCom Официальное опровержение О! в ответ на заявление MegaCom