Кыргызстан: кадровые перестановки за 5-9 августа

В Кыргызстане за неделю произошла одна кадровая перестановка.

Алтынбек Торутаев назначен председателем Государственной таможенной службы КР.

Фото пресс-службы ГТС. Алтынбек Торутаев

Алмаз Онолбеков снят с должности. Он написал заявление по собственному желанию.

Алмаз Онолбеков признан одним из самых неэффективных руководителей госоргана по итогам 2018 года. Национальный деловой клуб вручил ему соответствующие звание и награду. Онолбеков оказался в тройке худших чиновников.

Алтынбек Торутаев родился 26 июля 1977-го. Окончил Чуйский университет по специальности «налоговое дело», магистратуру Кыргызского национального университета по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал инспектором отдела контроля за сбором налогов и платежей Государственной налоговой инспекции по Ошу.

2003-2006 — ведущий специалист управления отраслевой политики, отдела обрабатывающей промышленности Министерства экономического развития, промышленности и торговли КР;

2006-2007 — ведущий специалист управления политики формирования государственных доходов Министерства финансов КР;

2007-2010 — старший инспектор управления таможенных платежей Государственного таможенного комитета КР;

2010-2011 — главный инспектор управления таможенных платежей Государственной таможенной службы КР;

2011-2014 — заместитель начальника управления таможенных платежей ГТС;

2014-2015 — заместитель начальника Юго-Западной таможни ГТС;

2015-2016 — начальник таможни «Ош»;

2016-2017 — первый заместитель председателя ГТС;

2017-2018 — начальник управления таможенных платежей ГТС;

2018-2019 — заместитель председателя ГТС.

О кадровых перестановках с 29 июля по 2 августа читайте здесь.