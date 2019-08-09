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Власть

Дмитрий Медведев: Кыргызстан исчерпал лимит на революции

«Кыргызстан исчерпал лимит на революции», — заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев, прилетев в КР. Об этом сообщает ТАСС.

При этом премьер-министр РФ подчеркнул, что задержание Алмазбека Атамбаева — внутреннее дело Кыргызстана. Но Россия не может относиться к происходящему безучастно, потому что КР — крупный партнер РФ и здесь живут друзья России.

«На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Кыргызстан уже исчерпал, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране. Это просто ударит по огромному числу людей, которые живут в этой республике, в том числе ударит даже и по нашему евразийскому проекту», — сказал Дмитрий Медведев.

«Мы внимательно наблюдаем, я сегодня разговаривал с утра с премьер-министром КР, говорили о том, что у них происходит. Будем надеяться, что все те процедуры, которые будут происходить, в дальнейшем будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства — и уголовного, и уголовно-процессуального, ну и самой Конституции страны, потому что там также заложены ответы на многие вопросы, которые сейчас стоят. Все остальное — это дело наших кыргызских коллег», — добавил он.

Глава правительства РФ выразил надежду, что события в Кыргызстане не создадут неблагоприятный фон для встречи глав правительств ЕАЭС. Российский премьер заметил, что планирует 9 августа встретиться с руководством республики.

«Завтра с утра я встречусь с президентом, потом буду общаться с премьером. Естественно, мы этих вопросов тоже коснемся», — рассказал Дмитрий Медведев.
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