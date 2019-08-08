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Власть

В Кыргызстан прибыл Дмитрий Медведев

В Кыргызстан прибыл глава правительства России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает Interfax.

Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Планируется, что перед этим завтра утром у него состоится беседа с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым.

В повестке завтрашнего заседания совета — актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, заявили ранее в пресс-службе правительства РФ.
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