В Кыргызстан прибыл премьер-министр Беларуси Сергей Румас

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, Сергей Румас прилетел для участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета. В международном аэропорту «Иссык-Куль» в селе Тамчи премьер-министра встретил вице-премьер-министр КР Замирбек Аскаров.

В ходе визита Сергея Румаса примет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза состоится 9 августа в Чолпон-Ате Иссык-Кульской области.