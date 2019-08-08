Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл в Кыргызстан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан для участия в юбилейном заседании Евразийского межправительственного совета.

В международном аэропорту «Иссык-Куль» в селе Тамчи его встретил вице-премьер-министр КР Замирбек Аскаров.

В ходе визита Аскара Мамина примет президент Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что очередное заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза состоится 9 августа в Чолпон-Ате.