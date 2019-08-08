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Власть
Сюжет: Кризис в Бишкеке (103)

Ситуация с Атамбаевым. Премьер-министр провел рабочее совещание

Никому не позволено ставить под угрозу единство народа в угоду своим корыстным целям. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе рабочего совещания с членами правительства, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Прошедшая ночь была для всех нас крайне беспокойной. Люди с тревогой наблюдают за развитием ситуации в селе Кой-Таш, где человек, своими действиями поставивший себя вне закона, демонстрирует готовность пойти даже на убийство в защите своих личных интересов. Параллельно использовались различные методы нагнетания обстановки и эскалации ситуации. Но, несмотря на все это, наши люди показали, что способны отличить тех, кому не безразлична судьба нашего народа и нужен мир в наших домах, от тех, кто готов разжечь огонь кровавых конфликтов в угоду своим личным интересам. К сожалению, прошедшая ночь не обошлась без жертв. Хочу выразить слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким погибшего бойца спецназа», — сказал он.

Глава правительства распорядился оказать помощь семье погибшего, а также дал ряд поручений руководителям государственных органов, касающихся активизации усилий по оказанию помощи пострадавшим гражданам и обеспечения правопорядка и безопасности.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.
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