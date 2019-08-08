Ситуация с Атамбаевым. Жогорку Кенеш назвал работу правительства недостаточной

Правительство не смогло провести достаточную работу по организации и координации спецоперации для принудительного привода на допрос Алмазбека Атамбаева. Об этом говорится в постановлении парламента, принятом на внеочередном заседании.

Депутаты также решили создать комиссию по изучению случившегося в селе Кой-Таш совместно с общественными деятелями, государственными органами. В документе также прописаны пункты об оказании помощи всем пострадавшим, в том числе семье погибшего замкомандира спецназа «Альфа».

Генеральной прокуратуре поручено всесторонне и объективно расследовать и дать правовую оценку действиям Атамбаева и его сторонников.