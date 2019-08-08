В Беларуси надеются, что дестабилизации обстановки в Кыргызстане не будет

«Надеемся, что трагические события не приведут к дестабилизации обстановки в стране и разобщению кыргызского общества», — говорится в сообщении Министерства иностранных дел Беларуси в связи с событиями в Кой-Таше.

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«В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане, где силовая операция в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева привела к гибели сотрудника правоохранительных органов, травмам и ранениям граждан», — сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк.

«Рассчитываем на то, что руководству Кыргызстана удастся обеспечить верховенство закона, стабильность в государстве и избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой человеческими жертвами», — заключил он.