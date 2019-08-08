Внеочередное заседание ЖК. Атамбаев прятался в бункере своего дома в Кой-Таше

Депутаты Жогорку Кенеша потребовали изъять оружие у сторонников Алмазбека Атамбаева. Об этом заявлено сегодня на внеочередном заседании парламента.

Нардеп Жанар Акаев отметил, что бывшему президенту не стоит доверять.

«Вы говорите, что не ожидали этого. Атамбаев раз десять говорил, что у него есть оружие и что он будет отстреливаться. Как это не ожидали? Говорят, что сегодня еще соберутся. Он может применить оружие и свалить вину на власть», — сказал он.

ГКНБ не владеет информацией о количестве оружия в доме Атамбаева. По словам председателя госкомитета Орозбека Опумбаева, бывшего главу государства охраняют два сотрудника ГКНБ.

«Но он взял в охрану своих людей. Они только формально подчиняются нам. Вчера один из них спрятался с Атабаевым в бункере на третьем этаже, поэтому мы не смогли у него отобрать оружие», — заявил он.