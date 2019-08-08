Президент объяснил, почему власть отказалась от силового захвата Атамбаева

Силовые органы отказались направить в Кой-Таш дополнительные подразделения, чтобы не допустить обострения ситуации. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что критика о слабости власти необоснованна.

«Вчера, несмотря на критику о слабости власти, в Кой-Таш не было отправлено дополнительных сил. Мы предпринимали попытку не обострять обстановку. Сотрудники органов до самого конца не применяли огнестрельное оружие. Для нас важнее не авторитет власти, а жизнь наших граждан, главное, чтобы не проливать кровь», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков также ответил на заявление о противоборстве двух политиков.

«Это не борьба двух человек. Это борьба против раскрытия громких коррупционных дел. Это борьба законности и самоуправства, когда человек личные интересы ставит выше государственных», — подчеркнул он.

В заключение своей речи президент обратился к народу страны.

«Мы сохраним мир, общественную безопасность и спокойную жизнь в республике. Обеспечим защиту бизнеса и частной собственности. Верьте в государство, законы. Все политические силы призываю объединиться», — добавил он.