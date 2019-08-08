Ситуация с Атамбаевым. Россия призывает конфликтующие стороны к сдержанности

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин призвал стороны конфликта в Кыргызстане к сдержанности, сообщает РИА Новости.

По его словам, в РФ переживают за судьбу страны. «Мы, конечно, переживаем за судьбу братского для нас народа. И представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности», — сказал Сергей Нарышкин.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созвал экстренное заседание Совета безопасности.