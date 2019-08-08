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Власть

Депутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД

Депутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. Об этом сказано на сегодняшнем заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Мирлан Жээнчороев отметил, что вчерашняя операция для привода Алмазбека Атамбаева на допрос доказала непрофессионализм сотрудников ГКНБ и МВД.

«ГКНБ занят слежкой, прослушкой политиков. На работу принимаете не профессионалов, а знакомых и близких. Только недавно опытные сотрудники были уволены, а вы набрали новых», — заявил он.

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Его коллега Дастан Бекешев потребовал возбудить дело по факту смерти сотрудника «Альфы» и наказать виновных.

«Оправдания за убийство не должно быть. За такую глупую и несвоевременную операцию ответственные лица должны нести ответственность. Генпрокуратура должна провести проверку. А главы ГКНБ и МВД должны уйти в отставку», — сказал нардеп.

Он отметил, что глава ГКНБ Орозбек Опумбаев принял правильное решение, не вооружив бойцов «Альфы» боевым оружием.

«Это было самое правильное решение, иначе мы бы тут сейчас не сидели. Никогда против народа не применяйте оружие», — подчеркнул Дастан Бекешев.
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