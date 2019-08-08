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Власть
Сюжет: Кризис в Бишкеке (103)

Внеочередная сессия ЖК: МВД объясняет, что делала милиция в Кой-Таше

МВД возбудило шесть уголовных дел по вчерашним событиям в селе Кой-Таш. Об этом на внеочередном заседании парламента сообщил заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков.

По его словам, уголовные дела возбуждены по фактам самоуправства, взятия заложников и убийства.

Замглавы МВД отметил, что сотрудники милиции, прибывшие в Кой-Таш, были невооружены.

«У милиции не было никакого оружия. После переговоров заместителя министра Курсана Асанова с депутатом Асель Кодурановой, а также Равшаном Джеенбековым и Мирбеком Айтикеевым было принято решение отозвать сотрудников, так как была опасность обострения общественно-политической ситуации. Милиция в 4.30 покинула Кой-Таш», — рассказал Суйун Омурзаков.

По его информации, кроме начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова, пострадали еще четыре сотрудника милиции.
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