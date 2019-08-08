Внеочередная сессия ЖК: о ситуации с Атамбаевым отчитывается глава спецслужб

«Никто не ожидал, что Атамбаев начнет стрелять в молодых парней, почти безоружных», — заявил сегодня председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев на внеочередной сессии Жогорку Кенеша.

По его словам, спецгруппа «Альфа» была отправлена в Кой-Таш с целью привода Алмазбека Атамбаева на допрос.

«Это для бойцов не было спецоперацией, они не ждали вооруженного сопротивления, тем более от Атамбаева», — сказал председатель ГКНБ.

Он отметил, что сотрудники «Альфы» были вооружены шумовыми гранатами, помповым оружием.

«Атамбаев укрылся в своем доме. Это не дом, это крепость, бункер. Я готов предоставить фотографии», — подчеркнул Орозбек Опумбаев.

По его данным, погибший замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение.