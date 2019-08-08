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Власть
Сюжет: Кризис в Бишкеке (103)

Кризис в Бишкеке. Пострадавших в селе Кой-Таш навестили члены правительства

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев навестили граждан, пострадавших во время спецоперации в селе Кой-Таш. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, вице-премьер поручила оказать пострадавшим гражданам квалифицированную медицинскую помощь и обеспечить необходимыми медикаментами.

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По информации Министерства здравоохранения, пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме, они обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами.

Накануне вечером спецназ ГКНБ предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален. Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие. По меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира «Альфы» получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент прервал свой отпуск. Сегодня он созывает экстренное заседание Совета безопасности.
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