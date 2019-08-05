Сооронбай Жээнбеков внес изменения в указ о присвоении классных чинов

Внесены изменения в указ о вопросах присвоения классных чинов государственным гражданским служащим и муниципальным служащим Кыргызстана. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента страны.

Отмечается, что теперь первый классный чин присваивается служащему не ранее чем через год после назначения на административную должность. В том числе сюда включается и испытательный срок работы. Если сотрудник получает другую должность в другом госоргане и МСУ, то срок для присвоения чина исчисляется по совокупности всего времени непрерывной службы.

При этом присвоение классного чина производится по представлению руководителя ведомства по итогам проведения оценки деятельности. Но при этом оценка не производится, если человек, имеющий классный чин государственного гражданского служащего, назначается на муниципальную должность. В этом случае ему присваивается чин муниципальной службы, соответствующий классному чину государственной службы на предыдущей должности.

Если же на должности предусмотрено присвоение воинских званий, специальных классных чинов и званий, дипломатических рангов, то при переходе на работу в другой госорган или МСУ за человеком сохраняется имеющееся воинское звание, специальный классный чин или звание, дипломатический ранг.

Служащий может быть лишен классного чина по решению суда за совершение преступления в случаях, установленных уголовным законодательством Кыргызстана. Кроме того, он лишается чина в случае выхода из гражданства КР.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.