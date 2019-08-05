Живой. После долгого отсутствия президента Туркменистана показали по ТВ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после долгого отсутствия в публичном пространстве появился на государственном телевидении. 4 августа его показали в вечернем эфире. Программа «Ватан» отвела для рассказа об отпуске «Аркадага» («покровитель» в переводе с туркменского) почти полчаса.

Президента продемонстрировали катающимся на велосипеде, затем во время конной прогулки, после — стреляющим из автоматического оружия. Гурбангулы Бердымухамедов в телевизионной программе посещает спортивный зал, где наблюдает за тренировками нескольких человек в спортивных костюмах, по всей видимости, чиновников, и дает им инструкции. «Аркадаг» играет в боулинг, сбивая все или почти все кегли.

Гурбангулы Бердымухамедова показали и в звукозаписывающей студии – он поет и играет на клавишных инструментах. Сняли его в кабинете — работающим над очередной книгой.

Ранее российские СМИ сообщили о смерти второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.