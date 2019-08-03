Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Кыргызстан 9 августа

По итогам заседания планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС, протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить концепцию трансграничного информационного обмена в ЕАЭС.