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Власть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетит Кыргызстан 9 августа

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 9 августа прибудет в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Мероприятие пройдет в городе Чолпон-Ате.

«В повестке встречи — актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС. Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики», — говорится в сообщении.

По итогам заседания планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС, протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств — членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить концепцию трансграничного информационного обмена в ЕАЭС.
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