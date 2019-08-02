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Власть

Президент пообещал взять под личный контроль решение проблем мигрантов

Президент Сооронбай Жээнбеков пообещал взять под личный контроль решение проблем трудовых мигрантов. Об этом он заявил сегодня на первом заседании Совета по связям соотечественников за рубежом. 

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Сегодня ранее на встрече с президентом представители кыргызских диаспор высказали ряд предложений. В частности, попросили открыть генеральное консульство в Чикаго, рассмотреть вопрос создания прямого воздушного сообщения с Катаром. А также рассмотреть вопрос открытия детских садов в российских городах для детей мигрантов. 

Отметим, за 10 лет трудовые мигранты перечислили в Кыргызстан $19 миллиардов. 
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