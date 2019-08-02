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Власть

США обещают продолжить работу по возвращению в КР денег, выведенных Бакиевыми

Кыргызстан и США достигли важных договоренностей о продолжении совместной работы по возврату незаконно вывезенных активов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

Отмечается, что в Бишкеке состоялись четвертые ежегодные кыргызско-американские двусторонние консультации под председательством заместителя министра иностранных дел Азизбека Мадмарова и заместителя помощника госсекретаря США Джонатана Хеника.

В ходе консультаций обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе консульского взаимодействия.

«Американской стороне предложено рассмотреть возможность заключения соглашения об оформлении долгосрочных (десятилетних) виз различных категорий. Также обозначена важность облегчения условий получения неиммиграционных виз США гражданами КР», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «достигнуты важные договоренности о продолжении совместной работы по возврату незаконно вывезенных активов».

Ранее Министерство юстиции США сообщило о возврате Кыргызстану $4,5 миллиона, выведенных бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом. Заявление о репатриации активов подписали министр финансов Бактыгуль Жээнбаева и первый заместитель помощника государственного секретаря США Элис Уэллс. Средства обнаружили в США. Из $6 миллионов, подлежащих конфискации, нашли $4,5 миллиона. Их зачислят на счет правительства КР. Остальные продолжат искать.
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