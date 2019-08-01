Абдулла Арипов: Нужно наладить цепочки добавленной стоимости и работу КПП

«Экономики двух стран взаимодополняют друг друга, нужно найти новые точки соприкосновения для создания цепочки добавленной стоимости», — заявил сегодня после переговоров с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым его узбекский коллега Абдулла Арипов.

По его словам, за последние годы благодаря политической воле глав государств сотрудничество между двумя странами поднялось на качественно новый уровень.

Поделился Абдулла Арипов и впечатлениями от встречи с главой государства Сооронбаем Жээнбековым: «Президент КР дал четкий посыл по актуальным вопросам двусторонних отношений».

Он отметил, что узбекская сторона серьезно настроена на укрепление и развитие отношений с Кыргызстаном.

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«Результаты переговоров показали, что между нами нет вопросов, по которым мы бы не могли найти взаимоприемлемого решения. Итоги шести месяцев демонстрируют рост товарооборота между нашими государствами. Это придает уверенность в том, что в ближайшей перспективе мы можем достигнуть намеченного рубежа в $1 миллиард. Для достижения цели нужно создать условия для дальнейшего увеличения взаимной торговли. Нам необходимо обеспечить эффективную работу пунктов пропуска. По всем этим вопросам мы сегодня прошлись, нашли взаимоприемлемые решения», — подчеркнул премьер-министр Узбекистана.

«РУз придает важное значение развитию промышленной кооперации. У нас есть хороший потенциал для сотрудничества в пищевой и текстильной промышленности, производстве строительных материалов и других отраслях», — заключил Абдулла Арипов.