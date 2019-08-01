Абдулла Арипов: Нужно наладить цепочки добавленной стоимости и работу КПП

«Экономики двух стран взаимодополняют друг друга, нужно найти новые точки соприкосновения для создания цепочки добавленной стоимости», — заявил сегодня после переговоров с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым его узбекский коллега Абдулла Арипов.
По его словам, за последние годы благодаря политической воле глав государств сотрудничество между двумя странами поднялось на качественно новый уровень.
Поделился Абдулла Арипов и впечатлениями от встречи с главой государства Сооронбаем Жээнбековым: «Президент КР дал четкий посыл по актуальным вопросам двусторонних отношений».
Он отметил, что узбекская сторона серьезно настроена на укрепление и развитие отношений с Кыргызстаном.
«РУз придает важное значение развитию промышленной кооперации. У нас есть хороший потенциал для сотрудничества в пищевой и текстильной промышленности, производстве строительных материалов и других отраслях», — заключил Абдулла Арипов.