16:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

В ближайшее время планируется запустить автобусы Андижан — Ош и Фергана — Ош

«Нам необходимо ускорить открытие маршрутов Андижан — Ош и Фергана — Ош, договоренность по которым достигнута в ходе двусторонней встречи компетентных органов наших стран в области международных автомобильных перевозок», — заявил по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, необходимо решить вопрос о беспрепятственном прохождении кыргызских автомашин через пункты пропуска на узбекской границе. Кроме того, на повестке вопрос о скидке 30 процентов на грузовые железнодорожные перевозки кыргызских грузов по Узбекистану.

«С июня сняли вопрос оплаты страховых платежей с автомобильного транспорта, который въезжает в РУз. Кыргызская сторона полностью отменила сборы с узбекских автомобилей», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабмина КР предложил наращивать объемы взаимной торговли, создавая совместные предприятия и логистические центры. Он уверен, что это увеличит объемы производства, создаст новые рабочие места, улучшит инфраструктуру приграничных районов.
Ссылка:
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Узбекистан нашли понимание по многим вопросам
Ожидается визит президента Узбекистана в Кыргызстан
Отношения Кыргызстана и Узбекистана динамично развиваются
Переговоры премьер-министров Кыргызстана и Узбекистана начались в Бишкеке
Кредит в $100 миллионов Кыргызстан планирует взять у Узбекистана
Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудят использование водных ресурсов
На сегодня описаны 92 процента кыргызско-узбекской границы
Премьер-министр Узбекистана прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом
В Кыргызстане образовано Государственное агентство по земельным ресурсам
Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Узбекистана
Популярные новости
Не&nbsp;буду защищать интересы кучки людей! Сооронбай Жээнбеков ответил Атамбаеву Не буду защищать интересы кучки людей! Сооронбай Жээнбеков ответил Атамбаеву
Отставка премьера. Эксперты о&nbsp;вероятности ухода Абылгазиева Отставка премьера. Эксперты о вероятности ухода Абылгазиева
Депутат от&nbsp;СДПК два года скрывал от&nbsp;налоговой доли в&nbsp;двух компаниях Депутат от СДПК два года скрывал от налоговой доли в двух компаниях
Школу &laquo;Газпром&raquo; передали одноименному фонду Школу «Газпром» передали одноименному фонду
Бизнес
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!
200&nbsp;ГБ на&nbsp;Instagram всего за&nbsp;15&nbsp;сомов в&nbsp;неделю 200 ГБ на Instagram всего за 15 сомов в неделю
Обзор линейки смартфонов HONOR Обзор линейки смартфонов HONOR