«Нам необходимо ускорить открытие маршрутов Андижан — Ош и Фергана — Ош, договоренность по которым достигнута в ходе двусторонней встречи компетентных органов наших стран в области международных автомобильных перевозок», — заявил по итогам переговоров со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, необходимо решить вопрос о беспрепятственном прохождении кыргызских автомашин через пункты пропуска на узбекской границе. Кроме того, на повестке вопрос о скидке 30 процентов на грузовые железнодорожные перевозки кыргызских грузов по Узбекистану.

«С июня сняли вопрос оплаты страховых платежей с автомобильного транспорта, который въезжает в РУз. Кыргызская сторона полностью отменила сборы с узбекских автомобилей», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабмина КР предложил наращивать объемы взаимной торговли, создавая совместные предприятия и логистические центры. Он уверен, что это увеличит объемы производства, создаст новые рабочие места, улучшит инфраструктуру приграничных районов.