Кыргызстан и Узбекистан нашли понимание по многим вопросам

«Во время переговоров мы обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, сверили часы, по многим проблемам нашли общее понимание и взаимоприемлемые решения», — заявил по итогам переговоров с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, сегодня отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень стратегического партнерства. Регулярные контакты на уровне глав государств создают основу для дальнейшего развития отношений по всем направлениям. В 2017 году во время официального визита президента Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан подписан солидный пакет документов в сферах торгово-экономического, финансового, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

«В 2018-м диалог между главами государств продолжился на различных международных площадках. Сейчас мы готовимся к ответному официальному визиту в КР президента Шавката Мирзиеева. Поэтому нам надо сосредоточиться на наращивании межправительственного партнерства. Кыргызская сторона готова обсуждать с партнерами весь спектр актуальных вопросов и находить взаимовыгодные решения», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.