Отношения Кыргызстана и Узбекистана динамично развиваются

«Динамично развивается двустороннее сотрудничество наших стран. Это благодаря личным дружеским отношениям и политическим решениям глав двух государств», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев во время переговоров с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым в узком формате.

По его словам, сегодня кыргызско-узбекские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства. При этом он отметил, что развитие дружественных и добрососедских отношений является одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности Кыргызстана.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что кыргызско-узбекские отношения вышли на новый уровень стратегического партнерства. Мы с вами часто встречаемся и обсуждаем вопросы нашего двустороннего сотрудничества», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.