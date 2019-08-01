Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудят использование водных ресурсов

В узком и расширенном составах делегации Узбекистана и Кыргызстана обсудят реализацию соглашения о совместном использовании водных ресурсов Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Жениш Разаков.
По его словам, в повестку дня переговоров включен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. В том числе будут обсуждаться вопросы делимитации и демаркации границы, развитие двусторонних экономических отношений.
Напомним, сегодня в Кыргызстане с рабочим визитом находится премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Орто-Токойское водохранилище расположено на территории Кыргызстана. В союзное время Кыргызстан выделил землю под строительство водохранилища, а построили его за счет бюджета СССР. В октябре 2017 года Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища.
Согласно документу, узбекская сторона принимает долевое участие в финансировании эксплуатации и технического обслуживания водохранилища пропорционально получаемому объему воды.