Премьеры Кыргызстана и Узбекистана обсудят использование водных ресурсов

В узком и расширенном составах делегации Узбекистана и Кыргызстана обсудят реализацию соглашения о совместном использовании водных ресурсов Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища. Об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Жениш Разаков.

По его словам, в повестку дня переговоров включен широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. В том числе будут обсуждаться вопросы делимитации и демаркации границы, развитие двусторонних экономических отношений.

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«В повестку включены вопросы по определению порядка работы контрольно-пропусных пунктов наших стран и реализация соглашения о совместном использовании водных ресурсов Орто-Токойского водохранилища. Главы правительств двух стран обсудят весь спектр двусторонних отношений», — подчеркнул Жениш Разаков.

Напомним, сегодня в Кыргызстане с рабочим визитом находится премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Орто-Токойское водохранилище расположено на территории Кыргызстана. В союзное время Кыргызстан выделил землю под строительство водохранилища, а построили его за счет бюджета СССР. В октябре 2017 года Кыргызстан и Узбекистан подписали соглашение о межгосударственном использовании Орто-Токойского (Касансайского) водохранилища.

Согласно документу, узбекская сторона принимает долевое участие в финансировании эксплуатации и технического обслуживания водохранилища пропорционально получаемому объему воды.