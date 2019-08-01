Когда страной управляют правоохранители, ничего хорошего ждать не стоит

Директор Института конституционной политики, адвокат Нурлан Садыков уверен, что практика работы следственных органов влияет на всю систему государственного управления. Причем давно.

Это влияние часто неоправданно и представляет угрозу для принципов права, ведет к спаду инвестиционной привлекательности Кыргызстана. Нурлан Садыков

Он отмечает: для того чтобы изменить ситуацию, мало одной только судебной реформы, о которой так много говорится. Нужно изменить и работу следственных органов.

В интервью 24.kg Нурлан Садыков рассказал, почему правительство лишило министерства и ведомства права делать замечания к проектам актов кабмина. В итоге это может привести к проблемам в экономике.

— Как вы выяснили, что с правилами работы правительства не все гладко?

— Все началось с громкого уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека. В нем есть интересные выводы следствия, положенные в основу обвинения ряда должностных лиц. В основу обвинения следствие заложило аргумент, что должностные лица не вправе были вносить проект распоряжения правительства с замечаниями министерств. По их логике все замечания должны устраняться до внесения проекта в аппарат кабмина. Если замечания не устранены, то в такой процедуре следствие усматривает криминальное деяние.

Читая обвинительный акт, доверяешь следственным органам, но при глубоком изучении обвинений и сопоставлении с законами закрадываются сомнения в профессионализме следователей. Нурлан Садыков

— Сейчас уже нет. Но в 2013 году действовала иная редакция регламента. Она гласила, что при внесении проекта распоряжения в аппарат правительства обязательно должны прилагаться замечания министерств.

Эта легитимная процедура дозволяла аппарату правительства видеть весь спектр мнений министерств по тому или иному экономическому вопросу. Нурлан Садыков

Замечания или предложения министерств позволяют принимать более эффективное решение на основе различия мнений, отраслевых интересов в экономике либо не принимать решение, если оно противоречит законодательству.

— Вы сказали, что сейчас замечаний не должно быть. Получается, регламент изменили?

— Да. Идя на поводу выводов следствия, аппарат правительства в 2018 году исключил из регламента замечания (или предложения) министерств.

Обобщив опыт следственных органов, правительство лишило министерства права делать замечания (или предложения) к проектам актов правительства. Нурлан Садыков

— В этом случае исполнительные органы государственной власти лишены дискреционных полномочий. Теперь у них нет возможности по усмотрению определить вид и содержание (полностью или частично) принимаемого административного акта либо возможность выбора по усмотрению одного из нескольких предусмотренных законодательством вариантов решений.

Понятие дискреции заложено в Законе «Об основах административной деятельности и административных процедурах». Поэтому поправка в регламенте правительства не согласуется и противоречит положениям закона.

Если нет усмотрения органа власти, значит, все решения будут приниматься на единогласной основе, без учета мнения отраслевых министерств, гражданского сектора, без выбора оптимального пути решения.

— К чему это может привести?

— Остается только догадываться. Но однозначно в экономике страны мы не увидим сдвигов, прорыва, если все решения будут приниматься без замечаний министерств. Известен принцип административного управления: если решение принято, то все должны его исполнять. Но до того как обсуждается проект решения, руководители административной системы должны иметь возможность видеть сомнения и замечания органов власти, должны иметь право выбора варианта решения.

Если нет дискреции, то мы получим не самые лучшие варианты государственных решений для экономики страны и благосостояния граждан. Нурлан Садыков

Дискреция — это природа государственной власти. Отказ от нее — большая политическая ошибка, которая может привести к ступору как в управлении экономикой страны, так и в правосудии.

И сегодня мы наблюдаем снижение роста экономики, необоснованное давление правоохранительного аппарата на управление страной. В результате снижается ответственность министерств.

— Что конкретно вы имеете в виду, когда говорите об управлении страной правоохранительными органами?

— Речь о нарушении принципа компетенции, который заложен в Конституции. При определении ущерба государству в уголовном деле все сводится к выводам экспертизы, которую назначает следователь.

А где же мнение правительства, почему оно не заинтересовано подсчитать ущерб? Фактически, не зная мнения компетентного госоргана, всем процессом по определению ущерба для страны занимается простой следователь. Нурлан Садыков

Такое самоустранение министерств, правительства и полное доверие следователю в вопросах определения ущерба стране называется перекладыванием ответственности.

Принцип компетенции нарушается следователем и в том случае, когда должностным лицам министерства энергетики вменяют в вину неисполнение положения о порядке выдачи разрешительных документов на проектирование и строительство. Уполномоченным органом в этой сфере является Госагентство по архитектуре и строительству, но никак не Министерство энергетики.

— Что делать в такой ситуации?

— На сегодня насущной проблемой является повышение квалификации следователей и институциональная самостоятельность органов следствия. Для гибкого и эффективного управления экономикой страны необходимо вернуть дискреционное полномочие министерств и правительства в регламенте кабмина.

Необходимо создать независимый от правоохранительных ведомств самостоятельный орган — следственный комитет. Нурлан Садыков

Кроме того, нужно создать организационные и финансовые условия для повышения квалификации следователей. А определение ущерба государству стоит отнести в ведение компетентных органов: Министерства финансов или иного уполномоченного органа власти. Только после этого следователь вправе делать свои выводы о нанесенном ущербе государству.

Нужно создать прецедент по привлечению к ответственности следователей по статье УК за незаконное возбуждение уголовного дела. Нурлан Садыков

За всю историю независимого Кыргызстана мы видели десятки сфабрикованных дел, за которые ни органы следствия, ни надзирающие органы не понесли ответственности. Единичными являются случаи, когда в суде обвинители отказываются от обвинения.