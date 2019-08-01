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Власть

Премьер-министр Узбекистана прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, в международном аэропорту «Манас» премьер-министра Узбекистана встретил вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

«В рамках рабочего визита Абдуллы Арипова состоится встреча с премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Кроме того, премьер-министра Узбекистана примет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков», — говорится в сообщении.
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