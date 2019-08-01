Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Узбекистана

Сегодня в Кыргызстан с рабочим визитом прилетит премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, запланирована встреча с главой кабмина Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах.

Напомним, одна из последних встреч премьер-министров двух стран состоялась в декабре 2018 года в Оше в рамках второго заседания совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана. По ее итогам подписана дорожная карта по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству между двумя странами.