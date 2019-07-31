09:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на сессию

Фото 24.kg. Депутаты никак не могут собраться на сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на сессию.

По регламенту она должна начаться в 9.00. Но в 9.30 в зале заседаний нет ни одного депутата, хотя кворум есть. Зарегистрировались 30 депутатов. Насколько известно, они совещаются в кабинетах.

Читайте по теме
Школа от «Газпрома». Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию

Бишкекский городской кенеш собирается на внеочередную сессию. В повестке дня только один вопрос — об имущественном комплексе. Депутаты БГК рассмотрят вопрос дальнейшей работы школы «Газпром». На последней очередной сессии народные избранники и мэрия не смогли прийти к единому мнению по вопросу передачи учебного заведения в оперативное управление одноименному фонду и сняли вопрос с повестки дня очередной сессии.

«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.
Ссылка:
просмотров: 168
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека отремонтирует столовые в трех школах
По трое сидеть не будут. План приема в гимназиях Бишкека сократили
Саммит ШОС. В БГК интересуются, компенсирует ли правительство расходы города
Депутаты БГК сняли с повестки дня вопрос школы «Газпрома»
В мэрии Бишкека назвали три варианта решения вопроса со школой от «Газпрома»
В БГК не могут решить, снимать ли с повестки дня вопрос о школе от «Газпрома»
Школа от «Газпрома». Мэрия отозвала из БГК проект постановления о ее передаче
В БГК предлагают увеличить квоту для бесплатного обучения в школе «Газпрома»
Мэрии Бишкека предложили разработать проект выделенной полосы для автобусов
Школа «Газпрома». В БГК решают, как она будет функционировать
Популярные новости
Встреча в&nbsp;Чолпон-Ате. О&nbsp;чем говорили президенты Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Встреча в Чолпон-Ате. О чем говорили президенты Кыргызстана и Таджикистана
Консенсус нашли. Автобусы частной фирмы выйдут на&nbsp;маршрут &#8470;&nbsp;5&nbsp;в Бишкеке Консенсус нашли. Автобусы частной фирмы выйдут на маршрут № 5 в Бишкеке
Депутат от&nbsp;СДПК два года скрывал от&nbsp;налоговой доли в&nbsp;двух компаниях Депутат от СДПК два года скрывал от налоговой доли в двух компаниях
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 июля
Бизнес
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!
Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и&nbsp;населенного пункта Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и населенного пункта
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
MegaCom продолжает развитие сети 4G&nbsp;LTE MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE