Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на сессию.

По регламенту она должна начаться в 9.00. Но в 9.30 в зале заседаний нет ни одного депутата, хотя кворум есть. Зарегистрировались 30 депутатов. Насколько известно, они совещаются в кабинетах.

Читайте по теме Школа от «Газпрома». Депутаты БГК соберутся на внеочередную сессию

Бишкекский городской кенеш собирается на внеочередную сессию. В повестке дня только один вопрос — об имущественном комплексе. Депутаты БГК рассмотрят вопрос дальнейшей работы школы «Газпром». На последней очередной сессии народные избранники и мэрия не смогли прийти к единому мнению по вопросу передачи учебного заведения в оперативное управление одноименному фонду и сняли вопрос с повестки дня очередной сессии.

«Газпром» построил и передал на баланс муниципалитета школу. Поскольку ее обслуживание оценивается в 170 миллионов сомов в год, компания предложила мэрии передать объект специально созданному фонду в оперативное управление.