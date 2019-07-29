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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев: Бардака в реализации соглашений быть не должно

«Надо систематизировать нашу работу, чтобы поступающие средства направляли по назначению в самые приоритетные сферы. Они не должны «раствориться», никакого бардака, как прежде, не должно быть», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на рабочем совещании.

Речь о реализации подписанных в рамках государственных визитов президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина в Кыргызстан международных соглашений и бизнес-контрактов. Отмечено, что по итогам восьмой кыргызско-российской межрегиональной конференции подписаны 53 документа (соглашения, меморандумы, торговые контракты) на $6 миллиардов 134,8 миллиона.

В ходе кыргызско-китайского бизнес-форума подписаны 24 документа на $7 миллиардов 828 миллионов.

«В предыдущие годы имело место определенное затягивание реализации международных соглашений. Отныне такого быть не должно. Руководители министерств и ведомств несут персональную ответственность за судьбу подписанных документов. Необходимо постоянно отслеживать ход исполнения решений и расписать пошаговые пути реализации документов, определить ответственных и обозначить конкретные сроки. Мы должны обеспечить их эффективное освоение с тем, чтобы наша экономика получила должную отдачу. Наши граждане с воодушевлением восприняли итоги переговоров и ждут результатов», — подчеркнул премьер-министр.
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