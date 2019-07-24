Мухаммедкалый Абылгазиев: Средства от разработки недр надо тратить на развитие

«Мы не должны тратить средства от разработки недр на каждодневные потребности. Их нужно направлять на развитие страны», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, вместе с открытием новых предприятий необходимо рационально использовать природные богатства.

Глава кабмина отметил, что в сфере промышленности созданы 2 тысячи 820 рабочих мест, в пищевой и перерабатывающей отраслях с вводом 42 новых предприятий — 1 тысяча 278 рабочих мест. В сфере использования природных ресурсов, согласно соглашению по золоторудному месторождению Макмал, поступили первые инвестиции в $1 миллион. В ближайшее время откроется Кичи-Чаарат, заработает фабрика на Джеруе.

«В социально-экономическом развитии республики хочу обратить внимание на важные факты. Несмотря на негативные изменения в мире, влияние внешнего кризиса, в экономике страны наблюдались позитивные макроэкономические показатели, стали активно использоваться внутренние ресурсы для стимулирования экономики», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.