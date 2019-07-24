17:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев: Средства от разработки недр надо тратить на развитие

«Мы не должны тратить средства от разработки недр на каждодневные потребности. Их нужно направлять на развитие страны», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, вместе с открытием новых предприятий необходимо рационально использовать природные богатства.

Глава кабмина отметил, что в сфере промышленности созданы 2 тысячи 820 рабочих мест, в пищевой и перерабатывающей отраслях с вводом 42 новых предприятий — 1 тысяча 278 рабочих мест. В сфере использования природных ресурсов, согласно соглашению по золоторудному месторождению Макмал, поступили первые инвестиции в $1 миллион. В ближайшее время откроется Кичи-Чаарат, заработает фабрика на Джеруе.

«В социально-экономическом развитии республики хочу обратить внимание на важные факты. Несмотря на негативные изменения в мире, влияние внешнего кризиса, в экономике страны наблюдались позитивные макроэкономические показатели, стали активно использоваться внутренние ресурсы для стимулирования экономики», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновники Кыргызстана признают, что не могут защитить инвесторов
Цифра дня. 2 миллиарда сомов поступит в бюджет от конкурсов на месторождения
Больше всего лицензий в Кыргызстане выдано на разработку полезных ископаемых
Цифра дня. 1 700 рабочих мест создали в Кыргызстане с начала 2019 года
Цифра дня. 2 тысячи 571 лицензия выдана в Кыргызстане на недропользование
В Кыргызстане 12 действующих лицензий на поиск и разведку урана
Депутаты предлагают ввести мораторий на выдачу лицензий по геологоразведке
Некоторые эксперты считают, что налоговая нагрузка на горную отрасль невысокая
Отсутствие данных о конечных выгодополучателях мешает горнодобывающей отрасли
41 золотая лицензия на месторождения. Ими владеет не милиционер
Популярные новости
Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от&nbsp;налоговиков бизнес жены Спикер Жогорку Кенеша три года скрывал от налоговиков бизнес жены
В&nbsp;Кыргызстане новый председатель Государственной налоговой службы В Кыргызстане новый председатель Государственной налоговой службы
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 июля Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 июля
В&nbsp;городе&nbsp;Ош новый Центр обслуживания населения. Сооронбаю Жээнбекову понравился В городе Ош новый Центр обслуживания населения. Сооронбаю Жээнбекову понравился
Бизнес
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; научили горожан правилам безопасности на&nbsp;воде Волонтеры «Газпром нефти Азии» научили горожан правилам безопасности на воде
Как выгодно продлить мобильный интернет: 1&nbsp;ГБ всего за&nbsp;1&nbsp;сом Как выгодно продлить мобильный интернет: 1 ГБ всего за 1 сом
«Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа «Газпром Кыргызстан» проводит ремонтные работы: дата и районы отключения газа
Смартфон в&nbsp;рассрочку. Желанный телефон здесь и&nbsp;сейчас! Смартфон в рассрочку. Желанный телефон здесь и сейчас!