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Власть

Депутаты ЖК предлагают изменить правила приватизации служебных квартир

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают изменить правила приватизации служебных квартир. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Жилищный кодекс дает возможность гражданам получить жилье как в порядке очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий, так и в порядке обеспечения сотрудников служебными жилыми помещениями.

Служебные квартиры предназначаются гражданам, которые в связи с характером их трудовых отношений должны проживать по месту работы или вблизи от него. Однако по неопределенным причинам имела место практика предоставления служебного жилья лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Кроме того, органы местного самоуправления дарили служебное жилье гражданам за особые заслуги — спортсменам, деятелям культуры, выдающимся личностям.

Статья 59 Жилищного кодекса предусматривает возможность приватизации служебных квартир в исключительных случаях путем прямой продажи в собственность лицам, проживающим в них не менее 20 лет.

«Граждане, получившие жилье в порядке очередности на улучшение жилищных условий, но со статусом «служебное», отстояв в очереди, рискуют потерять его в случае прекращения трудовых отношений. Ситуация с категорией лиц, получивших за особые заслуги жилье со статусом «служебное», вообще не отрегулирована», — говорится в справке-обосновании.

Нардепы предлагают дополнить список тех, кто может рассчитывать на приватизацию, и добавить в перечень лиц, получивших служебное жилье в порядке очередности нуждающихся в улучшении жилищных условий, и тех, кому жилье подарили за особые заслуги.
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