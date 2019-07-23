У министра экономики Кыргызстана новый заместитель

Султан Ахматов назначен заместителем министра экономики Кыргызстана. Об этом сообщила пресс-служба Минэконома.

Уточняется, что прежний замминистра Эльдар Абакиров освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Он был назначен 26 мая 2016 года.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответсвующие распоряжения.

Султан Ахматов родился 13 июня 1969-го. Имеет большой опыт работы на государственной службе, от рядового специалиста до заместителя министра в сфере экономики, финансов. В разные годы работал начальником отдела инвестиционных займов и грантов Государственного комитета по иностранным инвестициям и экономическому развитию, заведующим отделом координации помощи управления Министерства экономики и финансов, начальником управления стратегии помощи, заместителем министра экономического развития и торговли, директором Государственной инспекции по метрологическому надзору и руководителем центра по стандартизации и метрологии.