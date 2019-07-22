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Власть

Кыргызстан нацелен на сотрудничество с Саудовской Аравией

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился со спикером Мажлиса Аш-Шура Королевства Саудовской Аравии Абдаллой бин Мухаммадом Аль Аш-Шейхом, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, включая дальнейшие перспективы межпарламентского взаимодействия между странами.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что развитие сотрудничества с Саудовской Аравией — один из приоритетов для Кыргызстана. Он добавил, что есть большой потенциал в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, в сельском хозяйстве и межрегиональном сотрудничестве.

Абдалла бин Мухаммад Аль Аш-Шейх выразил готовность к дальнейшему взаимодействию и выявлению наиболее перспективных областей сотрудничества. Сооронбая Жээнбекова ждут в Саудовской Аравии с официальным визитом.
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