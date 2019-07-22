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Власть

Президент принял участие в заключительном этапе учений «Сары-Таш — 2019»

Фото Пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков принял участие в заключительном этапе учений «Сары-Таш — 2019»

Президент Кыргызстана, главнокомандующий Вооруженными силами страны Сооронбай Жээнбеков наблюдал за заключительным этапом учений «Сары-Таш — 2019». Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, учения прошли с участием подразделений Государственной пограничной службы, Министерства внутренних дел, Госкомитета национальной безопасности и Министерства чрезвычайных ситуаций.

В рамках учений отработали межведомственную координацию и взаимодействие в подготовке и проведении специальной операции по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований. Успешно отработаны задачи по охране госграницы, отселению местных жителей, освобождению заложников, блокированию и уничтожению боевиков.

«Укрепление национальной безопасности является основным направлением внутренней и внешней политики страны. Особая ответственность возлагается на Вооруженные силы. Хочу отметить важность объединения усилий Вооруженных сил, правоохранительных органов и местных властей для эффективной координации. Без нее невозможно обеспечить безопасность и стабильность. Нам необходимо добиться высокой степени совместной работы министерств, ведомств и органов местного самоуправления. Учения «Сары-Таш — 2019» проводятся именно для этого», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Алмазбеку Карасартову передали сертификат на 300 тысяч сомов для улучшения инфраструктуры полигона «Сары-Таш».
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