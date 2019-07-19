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Власть

Сооронбай Жээнбеков встретился с олимпийской чемпионкой Татьяной Колпаковой

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков встретился с олимпийской чемпионкой Татьяной Колпаковой

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с уроженкой Кыргызстана заслуженным мастером спорта СССР, олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину Татьяной Колпаковой. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, президент выразил признательность за очередной визит в страну, а также участие в традиционном международном турнире по легкой атлетике. Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что проведение одноименного международного турнира, проходящего ежегодно с 1997-го, является свидетельством выдающихся спортивных достижений Татьяны Колпаковой.

Он выразил глубокую признательность за вклад в развитие легкой атлетики республики, пропаганду здорового образа жизни и передачу спортивного опыта юным отечественным легкоатлетам. Глава государства добавил, что спортивные достижения Татьяны Колпаковой мотивируют молодежь на высокие результаты.

Сооронбай Жээнбеков вручил Татьяне Колпаковой именные часы президента за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в стране.

В свою очередь сама олимпийская чемпионка подчеркнула, что всегда с теплотой в сердце отзывается и вспоминает родной Кыргызстан, где она выросла и прошли годы ее становления как профессионального спортсмена.

Сооронбай Жээнбеков и Татьяна Колпакова положительно оценили достижения и успехи молодых легкоатлетов республики и обменялись мнениями о мерах по дальнейшему развитию и вовлечению молодежи в этот вид спорта.
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