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Власть

Кыргызстану интересен опыт Кореи в цифровизации и зеленой экономике

«Нам интересен опыт Кореи в развитии регионов, цифровизации и внедрении зеленой экономики», — заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на презентации проекта агентства KOICA «Мое село».

В презентации проекта участвовали глава кабмина Кыргызстана и премьер-министр Кореи Ли Нак Ен, прибывший в республику с официальным визитом.

«Нынешний год в нашей стране объявлен Годом развития регионов и цифровизации. Поэтому одной из главных задач мы считаем необходимость концентрации приоритетных направлений экономического сотрудничества между двумя странами в этой области. В особенности для нас интересен опыт по реализации национальной программы «Мое село», благодаря которой в Корее успешно развиваются села», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он подчеркнул, что Кыргызстан изучил возможность по адаптации корейского проекта в кыргызских селах. В итоге пришли к мнению, что ожидаемые результаты от реализации идеи «Мое село» будут высокими. Поэтому правительство приложит все усилия для его успешной реализации во всех регионах страны.
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