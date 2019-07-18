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Власть

В Бишкеке завершились переговоры премьер-министров Кыргызстана и Кореи

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал журналистам об итогах переговоров с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Еном.

По его словам, особое внимание уделено развитию и углублению двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства. Кроме того, стороны обсудили реализацию совместных проектов в сфере здравоохранения, цифровизации, образования и регионального развития.

«По всем основным вопросам двусторонней повестки мы пришли к взаимопониманию, достигли договоренностей и наметили большие планы на будущее. Одной из главных тем состоявшихся переговоров был вопрос по расширению товарной номенклатуры и увеличению товарооборота. Премьер-министр привез с собой крупных корейских бизнесменов. Сегодня у нас продолжается бизнес-форум в формате «B2B». Уверен, что наши бизнесмены смогут сблизиться и извлекут максимальную взаимную выгоду от партнерских отношений», — подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

При этом премьер-министр отметил, что лично будет поддерживать совместные инициативы бизнесменов двух стран.
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