В Кыргызстане повысили зарплату тренерам и работникам физкультуры

Повышена заработная плата тренерам и работникам учреждений физической культуры и спорта. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, кабмин повысил на 50 процентов заработную плату тренерам, на 20 процентов — работникам учреждений физической культуры и спорта. Соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Согласно принятому документу, увеличена заработная плата более 1,5 тысячи тренеров и около 400 работников учреждений физической культуры и спорта.

«Необходимо отметить, что за последние годы сделан большой скачок в развитии отечественной физической культуры и спорта. Улучшение результатов спортсменов на международной спортивной арене — плоды упорной работы тренеров, спортсменов и работников учреждений физической культуры и спорта. Учитывая их труд, правительством решено стимулировать отечественных тренеров и спортсменов к достижению высоких спортивных результатов на международной арене», — говорится в сообщении.

Кроме того, постановлением кабмина оптимизирована выплата стипендий спортсменам, достигшим высоких результатов на международных соревнованиях. В правительстве считают, что это станет стимулом для развития олимпийского резерва и обеспечит выплату стипендий спортсменам, завоевавшим лицензии на Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионам и призерам чемпионата мира по сурдлимпийским видам спорта, чемпионата мира и Кубка мира по паралимпийским видам спорта, международных соревнований категории А.