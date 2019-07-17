Товарооборот с Кореей составляет только $30 миллионов. Есть большой потенциал

«Я думаю, что мы не в полной мере используем наш потенциал во взаимной торговле. У нас есть все возможности, чтобы увеличить объемы», — заявил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии кыргызско-корейского бизнес-форума.

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По его словам, на сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 352 совместных кыргызско-корейских предприятия. Они в основном работают в сфере здравоохранения, образования, строительства. Есть и промышленные предприятия, торговые и компании по добыче полезных ископаемых.

«В 2018 году объем торгового оборота между Кыргызстаном и Кореей составил $30 миллионов. Предлагаю корейской стороне подумать о сотрудничестве. КР является полноценным членом ЕАЭС, и сотрудничество откроет для Кореи двухсотмиллионный рынок, а также беспрепятственное передвижение товаров. Кроме того, Кыргызстан сотрудничает со странами ЕС в рамках ВСП+. В республике установлены самые либеральные налоговые условия», — рассказал Мухаммедкалый Абылгазиев.