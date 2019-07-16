Цифровизация. В электронный формат переведут два миллиона запросов госорганов

До конца 2019 года планируется внедрить 80 баз данных, что позволит перевести около двух миллионов запросов между министерствами и ведомствами в электронный формат и значительно сократить временные затраты и финансовые расходы на бумагу. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента Кыргызстана.

По его данным, сегодня Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом реализации задач по цифровой трансформации страны. Президенту рассказали, что до конца года очереди в ЦОНах сократятся на 30 процентов. Это будет сделано за счет перевода 189 госуслуг в электронный вид.

Кроме того, к системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» подключены 60 государственных органов и подведомственных подразделений.

В июле 2018 года к системе были подключены 18 госорганов.

Кроме того, на сегодня в 24 государственных органах внедрена 71 электронная база данных.

Сооронбай Жээнбеков поставил задачу до конца года увеличить количество государственных услуг в электронном формате, внедрить программу «Санарип аймак» и усилить координацию среди государственных органов по вопросам цифровизации.